2020-05-18T12:35:11+03:00
Общество

В Смоленске начала работать горячая линия для медиков

Следователи регионального СКР проконтролируют исполнение поручения президента, который обещал врачам доплату за особые условия труда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начала работать горячая линия для медиков. Фото: СК России.В Смоленске начала работать горячая линия для медиков. Фото: СК России.
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В Смоленске начала работать горячая линия для медиков, которые, позвонив по телефону (8-4812) 38-17-88, могут сообщить о невыплате зарплаты или доплаты за особые условия труда, с которыми им приходится сталкиваться, спасая людей с коронавирусной инфекцией.

Ранее «КП» писала, что ряду медработников не выплатили деньги за апрель. СКР проверяет информацию, которую представили врачи в интернете.

Планировалось, что медсестеры получат 115,3 тысяч рублей, а врачи - 284,8. Между тем, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, представляющий в Госдуме Смоленскую область заявил, что надбавка должна покрывать все рабочее время специалистов, а не проведенные с ними часы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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