В Смоленске на две недели закроют движении по улице
В Смоленске на две недели закроют движении по улице Академика Петрова. В районе дома №9 с 25 мая начнутся работы на участке теплосети.
- Попасть с улицы Нормандия-Неман на ул. Багратиона (и наоборот) можно будет в объезд, через улицы Нахимова и Николаева. Будут открыты только дворовые заезды к ближайшим домам, - сообщили в городской администрации.
44-й автобус и маршрутки будут ездить по улице Нахимова. Сообщение будет возобновлено после 7 июня. Варианты объезда указаны в схеме ниже.
В Смоленске на две недели закроют движении по улице. Фото: администрация г. Смоленска.
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ИСТОЧНИК KP.RU