2020-05-21T12:10:56+03:00
Общество

В Смоленске на две недели закроют движении по улице

С 25 мая «Квадра» приступит к ремонту участка теплосети в районе дома №9 на Академика Петрова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на две недели закроют движении по улице. Фото: из архива издания.В Смоленске на две недели закроют движении по улице. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на две недели закроют движении по улице Академика Петрова. В районе дома №9 с 25 мая начнутся работы на участке теплосети.

- Попасть с улицы Нормандия-Неман на ул. Багратиона (и наоборот) можно будет в объезд, через улицы Нахимова и Николаева. Будут открыты только дворовые заезды к ближайшим домам, - сообщили в городской администрации.

44-й автобус и маршрутки будут ездить по улице Нахимова. Сообщение будет возобновлено после 7 июня. Варианты объезда указаны в схеме ниже.

В Смоленске на две недели закроют движении по улице. Фото: администрация г. Смоленска.

В Смоленске на две недели закроют движении по улице. Фото: администрация г. Смоленска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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