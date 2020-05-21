21 Май 2020 2020-05-21T12:10:56+03:00

В Смоленске на две недели закроют движении по улице. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

С 25 мая «Квадра» приступит к ремонту участка теплосети в районе дома №9 на Академика Петрова

Изменить размер текста: A A

В Смоленске на две недели закроют движении по улице Академика Петрова. В районе дома №9 с 25 мая начнутся работы на участке теплосети.

- Попасть с улицы Нормандия-Неман на ул. Багратиона (и наоборот) можно будет в объезд, через улицы Нахимова и Николаева. Будут открыты только дворовые заезды к ближайшим домам, - сообщили в городской администрации.

44-й автобус и маршрутки будут ездить по улице Нахимова. Сообщение будет возобновлено после 7 июня. Варианты объезда указаны в схеме ниже.

В Смоленске на две недели закроют движении по улице. Фото: администрация г. Смоленска.

Читай также:

В Смоленске озеленили газон у школы №33. Территорию украсили более 160 кустов барбариса и сирени (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU