2020-05-21T13:51:31+03:00
Общество

Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября

Работы в учреждении выполнены на 55 процентов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября, сообщил глава района Ашот Егикян. В настоящее время работы в учреждении выполнены на 55 процентов.

- Ремонт проходит на двух этажах общей площадью порядка 800 кв. м. Задействованы 12 человек. Планируется, что новое оборудование и мебель поступит в учреждение в конце июня - начале июля. Я надеюсь, что к 1 сентября пациентов уже будут принимать в новом здании. Уверен, что открытие отремонтированного поликлинического отделения станет большим подарком для всех жителей района, - сказал Егикян.

Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.

Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.

На выполнение ремонтных работ, закупку медицинской мебели и оборудования выделено 10 млн рублей.

Читай также:

В первой Клинической больнице создают запас противомалярийных и противовирусных препаратов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолянам рассказали об участии в предварительном голосовании
Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября
В Смоленске на две недели закроют движение по улице
61 новый заболевший коронавирусом выявлен в Смоленской области
Врачи из Десногорска пожаловались на невыплату доплат
В Смоленске озеленили газон у школы №33
В Смоленске из магазина украли кассу
В Смоленской области безработными признаны 4,5 тысячи человек
В Смоленске жители 7 улиц останутся без холодной воды
На МЖД отремонтировали более 80 переездов в апреле-мае
В честь Ивана Клименко назовут сквер в Смоленске
В Смоленской области зверски убили таксиста
В Смоленске врачам, борющимся с COVID-19, передали автомобиль
У 60 новых смолян выявлен коронавирус, один скончался
В Смоленске главой департамента по соцразвитию стала Елена Романова
В Смоленске началась высадка деревьев по заявкам
В Смоленской области ищут молодого парня
Глава комитета по транспорту появился в Смоленске
Смоленский губернатор и мэр отчитались о доходах
Смолян познакомят с музеями благодаря виртуальным экскурсиям
В Смоленске дочь угнала у отца дорогую иномарку
В Смоленске завершили ремонт скейт-парка