21 Май 2020 2020-05-21T13:51:31+03:00

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Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября, сообщил глава района Ашот Егикян. В настоящее время работы в учреждении выполнены на 55 процентов.

- Ремонт проходит на двух этажах общей площадью порядка 800 кв. м. Задействованы 12 человек. Планируется, что новое оборудование и мебель поступит в учреждение в конце июня - начале июля. Я надеюсь, что к 1 сентября пациентов уже будут принимать в новом здании. Уверен, что открытие отремонтированного поликлинического отделения станет большим подарком для всех жителей района, - сказал Егикян.

Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.

На выполнение ремонтных работ, закупку медицинской мебели и оборудования выделено 10 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU