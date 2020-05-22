Три грузовика с грузом без документов задержали под Смоленском
Три грузовика с грузом без документов задержали под Смоленском, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Полицейским в ходе операции пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить фуру. Одного водителя удалось задержать, двое других сумели оторваться и сбежать, бросив машины.
Проверка показала, что в машине были персики и лимоны, которые перевозили без документов. Задержанный водитель пояснил, что пытался скрыться, так как знал, что перевозит груз незаконно.
- В настоящее время ведется поиск остальных нелегальных перевозчиков, - сообщили в УМВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU