22 Май 2020 2020-05-22T09:01:17+03:00

Три грузовика с грузом без документов задержали под Смоленском. Фото: Смоленская таможня.

Полицейским в ходе операции пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить фуру

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Три грузовика с грузом без документов задержали под Смоленском, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Полицейским в ходе операции пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить фуру. Одного водителя удалось задержать, двое других сумели оторваться и сбежать, бросив машины.

Проверка показала, что в машине были персики и лимоны, которые перевозили без документов. Задержанный водитель пояснил, что пытался скрыться, так как знал, что перевозит груз незаконно.

- В настоящее время ведется поиск остальных нелегальных перевозчиков, - сообщили в УМВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU