22 Май 2020 2020-05-22T08:33:11+03:00

В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге. Фото: vk.com/avtokadr_67.

После похорон молодого человека водители проехали с сигналами по городу и отправились на место, где он погиб

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В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге. После похорон молодого человека водители проехали с сигналами по городу и отправились на место, где он погиб.

Напомним, чудовищное преступление произошло 18 мая. 25-летнего Максима жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли. У таксиста не было шансов выжить, от машины осталась груда сгоревшего металла. Позднее был задержан подозреваемый. Ему 22 года.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/780494" frameborder="0"></iframe> В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге.После похорон молодого человека водители проехали с сигналами по городу и отправились на место, где он погиб . Видео: vk.com/avtokadr_67.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU