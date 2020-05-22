2020-05-22T08:33:11+03:00
Общество

В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге

После похорон молодого человека водители проехали с сигналами по городу и отправились на место, где он погиб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге. Фото: vk.com/avtokadr_67.В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге. Фото: vk.com/avtokadr_67.
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В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге. После похорон молодого человека водители проехали с сигналами по городу и отправились на место, где он погиб.

Напомним, чудовищное преступление произошло 18 мая. 25-летнего Максима жестоко избили, положили в багажник машины и подожгли. У таксиста не было шансов выжить, от машины осталась груда сгоревшего металла. Позднее был задержан подозреваемый. Ему 22 года.

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В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге.После похорон молодого человека водители проехали с сигналами по городу и отправились на место, где он погиб . Видео: vk.com/avtokadr_67.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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