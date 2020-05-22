В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня
Поисковикам удалось установить местонахождение пропавшего
В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня. ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:
В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня. Добровольцам из ПСО «Сальвар» удалось установить его местонахождение. О том, почему Даня Русаков не давал о себе ничего знать с 19 мая и как он себя чувствует, не сообщается.
В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня. ПСО "Сальвар".
Между тем, в Смоленской области продолжают искать другого молодого человека – 24-летний Влад Лежнин пропал 10 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU