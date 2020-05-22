22 Май 2020 2020-05-22T09:14:35+03:00

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В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня. Добровольцам из ПСО «Сальвар» удалось установить его местонахождение. О том, почему Даня Русаков не давал о себе ничего знать с 19 мая и как он себя чувствует, не сообщается.

В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня. ПСО "Сальвар".

Между тем, в Смоленской области продолжают искать другого молодого человека – 24-летний Влад Лежнин пропал 10 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU