2020-05-22T12:04:12+03:00
Общество

Три гаража снесут в центре Смоленска

Проверка показала, что объекты установлены незаконно
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Три гаража снесут в центре Смоленска. Фото: из архива администрации Смоленска.Три гаража снесут в центре Смоленска. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Три гаража снесут в центре Смоленска, сообщает городская администрация. Проверка показала, что объекты у дома №40 по 2-й линии Красноармейской Слободы, установлены незаконно.

Владельцам объектов дали время, чтобы добровольно демонтировать объекты – до 1 июня, после этой даты конструкции будут убраны сотрудниками уполномоченной организации.

Ранее стало известно о прекращении движения по улице Академика Петрова. Дорогу закроют на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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