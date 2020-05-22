В Смоленской области «черный лесоруб» вырубили лес на 420 тысяч рублей
Под пилу пошли более 30 деревьев хвойных пород
В Смоленской области «черный лесоруб» вырубили лес на 420 тысяч рублей. Фото: УМВД России по Смоленской области.
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В Смоленской области «черный лесоруб» вырубили лес на 420 тысяч рублей, сообщает пресс-службы УМВД по региону. Под пилу пошли более 30 деревьев хвойных пород.
Под подозрение попал местный житель, его полицейские задержали с поличным, когда тот спиливал ветки с уже срубленного дерева. Стражам порядка задержанный 53-летний житель деревни Колодези Глинковского района пояснил, что рубил деревья для строительства надворных построек.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее был задержан другой лесоруб, на его счету более 80 деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU