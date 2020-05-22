22 Май 2020 2020-05-22T17:00:48+03:00

В Смоленске лагеря могут начать работать с середины лета. Фото: pixabay.com.

На проведение детской оздоровительной кампании 2020 года выделены более 226 миллионов рублей

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В Смоленске лагеря могут начать работать с середины лета, сообщила председатель комитета областной Думы по социальной политике Ольга Васильева, комментируя итоги комитета, на котором был рассмотрен этот вопрос.

- Что касается организации отдыха и оздоровления детей, в настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции ситуация пока непонятна. Из областного бюджета на проведение детской оздоровительной кампании 2020 года выделены более 226 миллионов рублей. Если ситуация улучшится, то, возможно, к середине лета определенное количество детей получат эту услугу. Заключено 14 контрактов, но будут ли они реализованы, зависит от того, как будут развиваться события, - прокомментировала Ольга Васильева.

Если сценарий будет благополучным - смолянам дополнительно расскажут, как забронировать путевку в лагерь.

Кроме того, что с учетом того, что деньги, направленные на летний отдых, будут сэкономлены, депутаты предложили рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов семьям из многодетных и малообеспеченных семей.

Ранее «КП» писала, что смоляне смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья. Сотрудники нацпарка завершили подготовку GPS-треков для прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU