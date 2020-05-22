2020-05-22T17:00:48+03:00
Общество

В Смоленске лагеря могут начать работать с середины лета

На проведение детской оздоровительной кампании 2020 года выделены более 226 миллионов рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске лагеря могут начать работать с середины лета. Фото: pixabay.com.В Смоленске лагеря могут начать работать с середины лета. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске лагеря могут начать работать с середины лета, сообщила председатель комитета областной Думы по социальной политике Ольга Васильева, комментируя итоги комитета, на котором был рассмотрен этот вопрос.

- Что касается организации отдыха и оздоровления детей, в настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции ситуация пока непонятна. Из областного бюджета на проведение детской оздоровительной кампании 2020 года выделены более 226 миллионов рублей. Если ситуация улучшится, то, возможно, к середине лета определенное количество детей получат эту услугу. Заключено 14 контрактов, но будут ли они реализованы, зависит от того, как будут развиваться события, - прокомментировала Ольга Васильева.

Если сценарий будет благополучным - смолянам дополнительно расскажут, как забронировать путевку в лагерь.

Кроме того, что с учетом того, что деньги, направленные на летний отдых, будут сэкономлены, депутаты предложили рассмотреть возможность выдачи продуктовых наборов семьям из многодетных и малообеспеченных семей.

Ранее «КП» писала, что смоляне смогут самостоятельно пройти по экотропам Смоленского Поозерья. Сотрудники нацпарка завершили подготовку GPS-треков для прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске лагеря могут начать работать с середины лета
В Смоленске показали, как будет выглядеть сквер у танка после благоустройства
В Смоленской области «черный лесоруб» вырубили лес на 420 тысяч рублей
Смоленские сельхозтоваропроизводители стали брать больше кредитов
Три гаража снесут в центре Смоленска
53 новых заболевших коронавирусом выявлено на Смоленщине
В Смоленске завершены поиски 18-летнего парня
Три грузовика с грузом без документов задержали под Смоленском
В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге
В Смоленске автовокзал возобновляет рейсы в 4 города России
Стала известна карта заражения коронавирусом в Смоленской области
В Смоленске автобус с пассажирами загорелся на ходу
Смолянам рассказали об участии в предварительном голосовании
Здание новой поликлиники откроют в Холм-Жирковском к 1 сентября