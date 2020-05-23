В Смоленске директор компании обанкротил собственную фирму
В Смоленске директор компании обанкротил собственную фирму, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Предприниматель подозревается в преднамеренном банкротстве и легализации средств, добытых преступным путем.
По версии следствия, владелец компании, специализирующейся на посреднических услугах по поставкам кабельного пластиката, заключил несколько договоров и не исполнил свои обязательства. Полученные деньги – 1,2 млн рублей – подозреваемый направил на развитие бизнеса, связанного с торговлей напольными покрытиями и сопутствующими материалами.
Также, по информации сотрудников УМВД, бизнесмен умышленно вывел из оборота возглавляемой им организации более 4 млн рублей, после чего та утратила платежеспособность и пришлось начать ее банкротство.
Возбуждено уловное дело. Предпринимателю грозит до 6 лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU