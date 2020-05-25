Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку
4 экипажа сальваровцев вернулись домой после ночных поисков трехлетнего ребенка
Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку. Фото: ПСО "Сальвар".
Изменить размер текста:
Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую 23 мая Варвару Попову. 3-летняя девочка ушла из дома. Поисковые работы пока результата не принесли.
Кроме правоохранительных органов ребенка ищут добровольцы из поисковых отрядов других регионов, в том числе ПСО "Сальвар".
Отмечается, что ребенок может находиться в лесу или в районе реки.
Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку. Фото: ВКонтакте.
Ранее в Смоленске искали 18-летнего парня. Даниил Русаков не давал о себе знать несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU