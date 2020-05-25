25 Май 2020 2020-05-25T08:18:46+03:00

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Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую 23 мая Варвару Попову. 3-летняя девочка ушла из дома. Поисковые работы пока результата не принесли.

Кроме правоохранительных органов ребенка ищут добровольцы из поисковых отрядов других регионов, в том числе ПСО "Сальвар".

Отмечается, что ребенок может находиться в лесу или в районе реки.

Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку. Фото: ВКонтакте.

Ранее в Смоленске искали 18-летнего парня. Даниил Русаков не давал о себе знать несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU