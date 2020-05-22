22 Май 2020 2020-05-22T10:47:11+03:00

53 новых заболевших коронавирусом выявлено на Смоленщине. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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53 новых заболевших коронавирусом выявлено на Смоленщине за сутки, сообщает столичный Оперативный штаб. Общее число инфицированных на 22 мая достигло 1471, что подняло наш регион на 43 место среди других областей России.

Кроме того, врачи смогли поставить на ноги 519 человек – людям удалось побороть инфекцию. А 13 погибли от осложнений, которые дает вирус.

Ранее стала известна карта заражения коронавирусом в Смоленской области. Максимальное количество заболевших - в столице региона (подробнее).

Всего в России заболели 326448 человек, 99 825 выздоровели, 3249 погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU