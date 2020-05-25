2020-05-25T12:36:13+03:00
Происшествия

Три человека получили травмы в тройном ДТП под Смоленском

Одна из машин врезалась в столб
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Три человека получили травмы в тройном ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.Три человека получили травмы в тройном ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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Три человека получили травмы в тройном ДТП под Смоленском, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Напомним, в 10.00 24 мая на окружной столкнулись «Мерседес Бенц Актос», «Форд Мондэо» и «Хендай Крета». Одна из машин врезалась в столб.

– Травмы получили два водителя – «Форд» и «Хендай» – и 36-летняя пассажирка последней машины, – сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции до впереди остановившейся машины водителем «Мерседеса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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