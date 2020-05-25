25 Май 2020 2020-05-25T07:53:29+03:00

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Смолянка разбила бывшему мужу машину за нежелание поговорить. Мужчина отказался пускать бывшую возлюбленную на порог своей квартиры и даже не открыл ей дверь. Поведение близкого человека расстроило 27-летнюю женщину и в порыве злости она разбила припаркованный во дворе дома его автомобиль.

– Полицейские установили установил множественные повреждения элементов кузова у Peugeot 308 – разбито лобовое стекло, сломаны два зеркала заднего вида. Общий причиненный ущерб превысил 14 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU