2020-05-25T14:05:25+03:00
Общество

Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину

На участке протяженностью 1,5 км начали укладку асфальта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».
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Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину. В настоящее время специалисты «Смоленскавтодора» приступили к укладке асфальта.

Ранее на участке Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина прошло фрезерование старого покрытия. Следующим этапом работ будет устройство верхнего слоя.

В пресс-службе компании сообщают, что в рамках нацпроекта также ремонтируется другой участок дороги. Там укладка асфальтобетона начнется в ближайшее время.

Всего, в 2020 году будет отремонтировано 11,9 км дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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