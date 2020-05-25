Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину
Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину. В настоящее время специалисты «Смоленскавтодора» приступили к укладке асфальта.
Ранее на участке Смоленск-Русилово-Упокой-Монастырщина прошло фрезерование старого покрытия. Следующим этапом работ будет устройство верхнего слоя.
В пресс-службе компании сообщают, что в рамках нацпроекта также ремонтируется другой участок дороги. Там укладка асфальтобетона начнется в ближайшее время.
Всего, в 2020 году будет отремонтировано 11,9 км дороги.
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ИСТОЧНИК KP.RU