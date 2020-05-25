25 Май 2020 2020-05-25T15:10:03+03:00

В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

В мае паек получат 47,5 тысяч детей

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В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы, сообщает пресс-служба обладминистрации. В мае паек получат 47,5 тысяч детей.

Содержимое набора ничем не отличается от предыдущего – это крупы, сахар, макароны, печенье и шоколад, сок, растительное масло, а также рыбные консервы, сгущенное молоко и чай.

Пайки выдаются единовременно согласно графику выдачи, разработанному в каждой образовательной организации. Ознакомиться с ним можно на сайте школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU