В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы
В мае паек получат 47,5 тысяч детей
В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы. Фото: из архива администрации г. Смоленска.
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В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы, сообщает пресс-служба обладминистрации. В мае паек получат 47,5 тысяч детей.
Содержимое набора ничем не отличается от предыдущего – это крупы, сахар, макароны, печенье и шоколад, сок, растительное масло, а также рыбные консервы, сгущенное молоко и чай.
Пайки выдаются единовременно согласно графику выдачи, разработанному в каждой образовательной организации. Ознакомиться с ним можно на сайте школы.
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ИСТОЧНИК KP.RU