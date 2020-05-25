В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика
Кирилл Олешкевич сутки не был дома
В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика Кирилла Олешкевича. 24 мая ребенок ушел из дома на улице Рыленкова и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приметы мальчика в ориентировке ниже.
В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика. Фото: ПСО "Сальвар".
Ранее «сальваровцы» помогали искать в Псковской области пропавшую девочку. 3-летняя Варвара Попова пропала два дня назад.
ИСТОЧНИК KP.RU