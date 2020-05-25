25 Май 2020 2020-05-25T16:58:22+03:00

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В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика Кирилла Олешкевича. 24 мая ребенок ушел из дома на улице Рыленкова и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Приметы мальчика в ориентировке ниже.

В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика. Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее «сальваровцы» помогали искать в Псковской области пропавшую девочку. 3-летняя Варвара Попова пропала два дня назад.

ИСТОЧНИК KP.RU