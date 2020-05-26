В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка
Кирилла Олешкевича нашли добровольцы отряда «Сальвар»
В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка. ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка. Кирилл Олешкевич сутки не сообщавший своим родным о местонахождении найден живым.
Ребенка обнаружила одна из групп добровольцев на Киселевке возле одной из школ. Мальчик был передан полицейским и родителям.
Между тем, в Пскове продолжают искать другого ребенка – 3-летнюю девочку. Смоленские добровольцы оказывают содействие в поисках.
ИСТОЧНИК KP.RU