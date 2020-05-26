2020-05-26T07:37:42+03:00
Общество

В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка

Кирилла Олешкевича нашли добровольцы отряда «Сальвар»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка. ФОТО: ПСО "Сальвар".В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка. ФОТО: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка. Кирилл Олешкевич сутки не сообщавший своим родным о местонахождении найден живым.

Ребенка обнаружила одна из групп добровольцев на Киселевке возле одной из школ. Мальчик был передан полицейским и родителям.

Между тем, в Пскове продолжают искать другого ребенка – 3-летнюю девочку. Смоленские добровольцы оказывают содействие в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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