26 Май 2020 2020-05-26T07:37:42+03:00

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В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка. Кирилл Олешкевич сутки не сообщавший своим родным о местонахождении найден живым.

Ребенка обнаружила одна из групп добровольцев на Киселевке возле одной из школ. Мальчик был передан полицейским и родителям.

Между тем, в Пскове продолжают искать другого ребенка – 3-летнюю девочку. Смоленские добровольцы оказывают содействие в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU