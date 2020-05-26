26 Май 2020 2020-05-26T09:26:02+03:00

В Смоленске заработала служба психологической помощи для медиков. Фото: из архива администрации Смоленской области.

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В Смоленске заработала служба психологической помощи для медиков, сообщает пресс-служба обладминистрации. Консультации на условиях анонимности оказывают психологи и психотерапевты высокой квалификации областной клинической психиатрической больницы.

Высказать опасения и получить поддержку можно, позвонив по телефонам 8 (4812) 42-75-01 (психолог), 8-930-303-10-11 (психотерапевт) в рабочие дни с 8.00 до 15.00.

Кроме того, в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» работает «горячая линия» отделения психолого-психиатрической помощи при чрезвычайной ситуации (в том числе в условиях опасности распространения COVID-19): +7(495) 637-70-70.

Ранее число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685. За сутки скончался еще один пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU