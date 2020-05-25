Число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685
Число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685, передает Оперативный штаб. За сутки вирус диагностирован у 82 человек, еще один человек скончался.
По данным на 25 мая, в регионе 1102 человека являются активными переносчиками Covid-19.
Всего в России 353 427 заболевших, 3633 погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU