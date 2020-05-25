25 Май 2020 2020-05-25T10:49:57+03:00

Число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685. Фото: pixabay.com.

За сутки скончался еще один пациент

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Число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685, передает Оперативный штаб. За сутки вирус диагностирован у 82 человек, еще один человек скончался.

По данным на 25 мая, в регионе 1102 человека являются активными переносчиками Covid-19.

Всего в России 353 427 заболевших, 3633 погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU