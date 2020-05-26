2020-05-26T09:53:42+03:00
Политика

Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет

Голосование проходит в электронном формате до 31 мая
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Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет. Фото: pixabay.com.Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет. Фото: pixabay.com.
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Смоляне могут проголосовать за кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Смоленский горсовет. Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов напомнил, что голосование проходит в электронном формате до 31 мая.

Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет. Фото: smolensk.er.ru.

Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет. Фото: smolensk.er.ru.

- «Единая Россия» – единственная политическая сила, которая выдвигает кандидатов, советуясь с избирателями. Поэтому участникам предстоит пройти серьезную проверку. Пандемия диктует свои правила, и сегодня мы используем все возможности, чтобы жители города смогли выразить свое мнение. В этом году предварительное голосование проходит в электронном формате. Нововведение позволит показать открытость процедуры, а также обеспечить сохранность здоровья смолян, что очень важно в условиях пандемии, - рассказал Игорь Ляхов.

Он также призвал жителей Смоленска проявить свою активную гражданскую позицию: «Смолянам в ближайшее время предстоит определить кандидатов, которые сформируют сильную, эффективную команду, способную работать в интересах жителей города».

ИСТОЧНИК KP.RU

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