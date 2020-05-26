В Смоленской области произошло новое нападение на таксиста

26 Май 2020 2020-05-26T12:34:27+03:00

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В Смоленской области произошло еще одно нападение на таксиста, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 54-летнему мужчине чудом удалось выжить.

Как установили полицейские, в дом к жителю села Ершичи пришел неизвестный и попросил довезти его до деревни Ворга. Мужчина согласился и привез незнакомца в центр деревни, только вместо расчета пассажир внезапно вынул нож и ударил водителю в шею.

Раненый мужчина смог отбиться и, добравшись до ближайшего магазина, вызвал врачей.

Подозреваемый в нападении задержан. Полицейские нашли его в лесу в Рославльском районе. 26-летний мужчина сознался в преступлении. О мотивах нападения не сообщается. Расследование дела продолжается.

Ранее в Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге. После похорон молодого человека водители проехали с сигналами по городу и отправились на место, где он погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU