Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину
Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину. Инцидент произошел 3 мая в Монастырщине.
Александр Михалев работал на своем участке и услышал детский плач и крики о помощи. Прибежав к водоему, мужчина увидел человека. Не растерявшись, смолянин зашел в воду и протянул черенок лопаты, женщина ухватилась и выбралась на берег.
Оказалось, что пострадавшая оказалась в воде, когда набирала воду в ведра.
Руководство ГУ МЧС России по Смоленской области намерено представить спасителя к награде.
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ИСТОЧНИК KP.RU