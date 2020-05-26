2020-05-26T14:15:30+03:00
Общество

Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину

Мужчина услышал крики и поспешил на помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину. Инцидент произошел 3 мая в Монастырщине.

Александр Михалев работал на своем участке и услышал детский плач и крики о помощи. Прибежав к водоему, мужчина увидел человека. Не растерявшись, смолянин зашел в воду и протянул черенок лопаты, женщина ухватилась и выбралась на берег.

Оказалось, что пострадавшая оказалась в воде, когда набирала воду в ведра.

Руководство ГУ МЧС России по Смоленской области намерено представить спасителя к награде.

Читай также:

В Вязьме таксисты устроили памятную акцию в память об убитом коллеге (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске продлили ограничение движения на улице Николаева
Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину
В Смоленской области произошло новое нападение на таксиста
1769 заразившиеся SARS-CoV-2 нашли в Смоленской области
У 42 работников Смоленской АЭС нашли коронавирус
Смоляне могут проголосовать за кандидата на выборы в горсовет
Смоленским школьникам показали фильм о Великой Отечественной войне
В Смоленске заработала служба психологической помощи для медиков
Британские дизайнеры начали разработку бренда Смоленска
В Смоленской области подразделения ГИБДД меняют график работы
В Смоленске окончены поиски 10-летнего ребенка
В Смоленске начались поиски 10-летнего мальчика
В Смоленске школьникам начали выдавать вторые продуктовые наборы
Дорожники продолжают ремонт дороги на Монастырщину
Три человека получили травмы в тройном ДТП под Смоленском
Число больных коронавирусом в Смоленской области выросло до 1685
График отключения горячей воды-2020 представили в Смоленске
Смоляне помогают искать в Псковской области пропавшую девочку
Смолянка разбила бывшему мужу машину за нежелание поговорить