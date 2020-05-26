26 Май 2020 2020-05-26T14:15:30+03:00

Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Мужчина услышал крики и поспешил на помощь

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Под Смоленском почтальон спас тонущую женщину. Инцидент произошел 3 мая в Монастырщине.

Александр Михалев работал на своем участке и услышал детский плач и крики о помощи. Прибежав к водоему, мужчина увидел человека. Не растерявшись, смолянин зашел в воду и протянул черенок лопаты, женщина ухватилась и выбралась на берег.

Оказалось, что пострадавшая оказалась в воде, когда набирала воду в ведра.

Руководство ГУ МЧС России по Смоленской области намерено представить спасителя к награде.

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ИСТОЧНИК KP.RU