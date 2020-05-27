Неизвестные подожгли дом адвоката под Смоленском
Неизвестные подожгли дом адвоката Починковской коллегии, сообщает пресс-служба СКР по региону. ЧП произошло в поселке Монастырщина в ночь с 23 на 24 мая.
- Дом сгорел полностью, ущерб оценивается на сумму около 2 млн рублей, - сообщили в СКР. - Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление людей, причастных к совершенному преступлению.
СК рассматривает несколько версий произошедшего, в этом числе и связанную с профессиональной деятельностью мужчины.
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ИСТОЧНИК KP.RU