В Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили ребенка
В Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили 11-летнего ребенка. Добычей преступников стали 150 рублей.
По информации сотрудники регионального СРК, вечером 14 апреля трое неизвестных повалили ребенка на землю и стали бить школьника ногами по телу. Инйидент произошел на улице Чкалова. После один из нападавших вытащил из куртки парня деньги, а потом все трое убежали.
Следователи возбудили уголовное дело и пытаются найти преступников, а также просят помощи в поисках нападавших.
- Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного в отношении ребенка преступления, просьба незамедлительно сообщить дежурному следственного управления по телефону: 8(915)655-98-77 или в полицию – 02, - просит СКР.
Ранее "КП" писала, что в Смоленской области значительно выросла преступность, а раскрываемость демонстрирует устойчивое снижение.
ИСТОЧНИК KP.RU