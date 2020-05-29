29 Май 2020 2020-05-29T09:00:14+03:00

В Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили ребенка. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске неизвестные в масках избили и ограбили 11-летнего ребенка. Добычей преступников стали 150 рублей.

По информации сотрудники регионального СРК, вечером 14 апреля трое неизвестных повалили ребенка на землю и стали бить школьника ногами по телу. Инйидент произошел на улице Чкалова. После один из нападавших вытащил из куртки парня деньги, а потом все трое убежали.

Следователи возбудили уголовное дело и пытаются найти преступников, а также просят помощи в поисках нападавших.

- Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного в отношении ребенка преступления, просьба незамедлительно сообщить дежурному следственного управления по телефону: 8(915)655-98-77 или в полицию – 02, - просит СКР.

Ранее "КП" писала, что в Смоленской области значительно выросла преступность, а раскрываемость демонстрирует устойчивое снижение.

ИСТОЧНИК KP.RU