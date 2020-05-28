28 Май 2020 2020-05-28T07:19:54+03:00

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В Смоленской области зафиксирован рост преступности: первые 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели выросли на 19,8% (+ 905 преступлений). При этом упала и их раскрываемость - 14,2 % (с 66,6 до 52,4 %), рассказал итоги совещания сотрудников полиции и прокуратуры старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

Стороны обсудили причины, по которым люди нарушают закон, а также проработали комплекс мер по исправлению ситуации. Отмечается, что прокурорский надзор в этом направлении будет усилен.

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ИСТОЧНИК KP.RU