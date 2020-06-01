1 Июнь 2020 2020-06-01T07:54:47+03:00

Группа подростков разбила окно в кафе в Смоленске. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

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Группа подростков разбила окно в недавно открывшемся молодежном кафе в Смоленске. Владельцы точки общепита предлагают хорошее вознаграждение за информацию о хулиганах.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 31 мая, у дома №22/2 на проспекте Гагарина.

- Просьба помочь опознать за хорошее вознаграждение. Сообщившему гарантируем 100% анонимность, - обратились к смолянам владельцы заведения, дав время подросткам на явку с повинной до 1 июня, после чего они намерены сообщить о факте хулиганства в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU