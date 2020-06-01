1 Июнь 2020 2020-06-01T17:00:20+03:00

В Смоленске ищут свидетелей серьезного ДТП с пешеходом. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске ищут свидетелей серьезного ДТП с пешеходом. Около 08.40 14 января возле дома № 26 по улице Дзержинского водитель «Nissan» сбил пешехода. 53-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.

Очевидцев происшествия просят связаться со следствием по телефонам: (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35, 02 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU