В Смоленске ищут свидетелей серьезного ДТП с пешеходом
Женщина получила тяжкий вред здоровью
В Смоленске ищут свидетелей серьезного ДТП с пешеходом. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске ищут свидетелей серьезного ДТП с пешеходом. Около 08.40 14 января возле дома № 26 по улице Дзержинского водитель «Nissan» сбил пешехода. 53-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.
Очевидцев происшествия просят связаться со следствием по телефонам: (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35, 02 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU