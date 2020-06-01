Мошенники обманули смолян на 638 тысяч рублей
Мошенники обманули смолян на 638 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Аферисты, представившиеся сотрудниками банка, убедили своих жертв в том, что с их счета пытаются списать деньги. Потерпевшими по уголовным делам признаны три человека. Одна из них – жительница областного центра перевела мошенникам все свои накопления – 430 тысяч рублей.
Псевдосотрудники банка не найдены. Следователи продолжают проводить комплекс следственных действий.
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ИСТОЧНИК KP.RU