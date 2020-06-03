2020-06-03T08:06:36+03:00
Общество

Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области

60% инфицированных – женщины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области. По словам и.о. руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Ларисы Сидоренковой, основная масса заболевших (722 человека) - жители областного центра. Среди инфицированных почти 60% - женщины и 40% - мужчины. Если говорить о возрастных категориях, то 23% старше 65 лет, порядка 32% - от 50 до 64 лет, 31,5% - от 30 до 49 лет, остальные 7,9% – от 18 до 29 лет, остальные – младше 18 лет.

- За все время наблюдений в области было обнаружено восемь точек очаговой заболеваемости, в пяти из них очаг локализован, - сообщила главный санитарный врач.

Ранее в регионе обсудили поэтапный выход из самоизоляции. К постепенному снятию ограничительных мер планируют приступить после 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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