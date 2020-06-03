3 Июнь 2020 2020-06-03T07:58:43+03:00

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В Смоленске обсудили поэтапный выход из самоизоляции. К постепенному снятию ограничительных мер планируют приступить после 15 июня.

Предполагается, что он будет состоять из трех этапов. На первом население получит возможность заниматься спортом на улице, в регионе заработают объекты сферы торговли и услуг с ограниченной площадью. На втором - откроются объекты торговли и услуг бОльшей площади, а также начнут работать образовательные учреждения. На третьем – заработают парки и скверы. При этом соблюдение социальной дистанции на всех этапах останется обязательным.

- Смоляне, безусловно, уже устали жить в условиях действия ограничительных мер, они хотят вернуться к привычному распорядку жизни, когда откроются непродовольственные магазины, фитнес-центры, бассейны, парки, точки общественного питания. В то же время я, основываясь на статистических данных и своих личных наблюдениях, к сожалению, вынужден констатировать низкий уровень самоизоляции наших граждан, несоблюдение ими масочного режима и социальной дистанции, - заметил губернатор Алексей Островский.

И.о. руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Лариса Сидоренкова заверила, что уровень заболеваемости COVID-19 в области составляет 245 случаев на 100 тысяч населения и эта цифра на 13% ниже среднего уровня заболеваемости по стране.

Глава региона отметил, что начинать снимать ограничения нужно тогда, когда коэффициент распространения инфекции (вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции) и наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 составит 50% от определенного Минздравом показателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU