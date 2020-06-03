3 Июнь 2020 2020-06-03T08:48:40+03:00

Территорию между домами №26, 28, 28А по улице Кирова и №2 на Пригородной ждет кардинальное изменение

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В Смоленске показали новый дизайн-проект благоустройства двора. Территорию между домами №26, 28, 28А по улице Кирова и №2 на Пригородной ждет кардинальное изменение.

По информации сотрудников городской администрации, во дворе заасфальтируют проезд, обустроят пешеходные дорожки из брусчатки, установят скамейки и урны, благоустроят зеленые зоны, а также установят светильники.

- В разработке дизайн-проекта двора совместно с жителями принимали участие студенты Смоленского строительного колледжа, а компания «СмоленскЭнергоМонтаж» разработала проект освещения территории, - сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU