3 Июнь 2020 2020-06-03T11:14:20+03:00

В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

С 3 по 15 июня ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу, сообщает городская администрация. На улице Стена Разина пройдут ремонтные работы.

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят на время воспользоваться путями объезда.

Ранее в Смоленске показали новый дизайн-проект благоустройства двора. Территорию между домами №26, 28, 28А по улице Кирова и №2 на Пригородной ждет кардинальное изменение.

ИСТОЧНИК KP.RU