В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу
На улице Стена Разина пройдут ремонтные работы
В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу. Фото: pixabay.com.
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С 3 по 15 июня ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу, сообщает городская администрация. На улице Стена Разина пройдут ремонтные работы.
Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят на время воспользоваться путями объезда.
Ранее в Смоленске показали новый дизайн-проект благоустройства двора. Территорию между домами №26, 28, 28А по улице Кирова и №2 на Пригородной ждет кардинальное изменение.
ИСТОЧНИК KP.RU