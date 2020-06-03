2020-06-03T11:14:20+03:00
Общество

В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу

На улице Стена Разина пройдут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу. Фото: pixabay.com.В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

С 3 по 15 июня ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу, сообщает городская администрация. На улице Стена Разина пройдут ремонтные работы.

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства и просят на время воспользоваться путями объезда.

Ранее в Смоленске показали новый дизайн-проект благоустройства двора. Территорию между домами №26, 28, 28А по улице Кирова и №2 на Пригородной ждет кардинальное изменение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24