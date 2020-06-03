2020-06-03T14:02:55+03:00
Общество

Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ

Ранее медработники пожаловались на многочисленные нарушения в работе учреждения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ. Фото: из архива издания.Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ, сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Проверка назначена по информации региональных СМИ, в которых отмечалось, что в учреждении допускаются нарушения законодательства.

В частности, медики жаловались на повальное заражение персонала и нехватку средств защиты.

- В связи с изложенным прокурором области дано поручение организовать в вышеназванном учреждении проведение проверки в части соблюдения требований федерального законодательства, в том числе порядка оказания медицинской помощи, - сообщил Александр Боровиков.

Ранее смоленскую полицию призвали усилить контроль за владельцами бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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