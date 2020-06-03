Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ
Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ, сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков. Проверка назначена по информации региональных СМИ, в которых отмечалось, что в учреждении допускаются нарушения законодательства.
В частности, медики жаловались на повальное заражение персонала и нехватку средств защиты.
- В связи с изложенным прокурором области дано поручение организовать в вышеназванном учреждении проведение проверки в части соблюдения требований федерального законодательства, в том числе порядка оказания медицинской помощи, - сообщил Александр Боровиков.
Ранее смоленскую полицию призвали усилить контроль за владельцами бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU