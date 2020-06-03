3 Июнь 2020 2020-06-03T13:44:35+03:00

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Смоленскую полицию призвали усилить контроль за владельцами бизнеса, сообщает администрация региона. Губернатор Алексей Островский поручил проверить как предприниматели соблюдают режим самоизоляции.

- «Карательный меч» попрошу направлять в большей степени не на тех смолян, у которых уровень дохода, к сожалению, не такой высокий, как мне хотелось бы, а на владельцев учреждений и предприятий, например, торговли и сферы услуг, а также иных мест массового пребывания граждан. Направьте, пожалуйста, туда своих сотрудников и предупредите все вышеперечисленные мною организации о тех санкциях, которые будут приниматься в их отношении, в случае несоблюдения смолянами масочно-перчаточного режима и социальной дистанции, - поручил Алексей Островский.

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ИСТОЧНИК KP.RU