В школе Починка отремонтируют крышу

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:32:28+03:00

Это будет вторая попытка привести в порядок кровлю здания, которое ни разу не ремонтировалось с 1953 года

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В Прудковской школе отремонтируют крышу. Средства на восстановление кровли обещал выделить губернатор Алексей Островский, посетивший накануне учреждение.

Отметим, что вторая попытка привести в порядок крышу здания, которое ни разу не ремонтировалось с 1953 года.

Годом ранее компания, выигравшая аукцион, отказалась проводить работы и средства были перераспределены между образовательными организациями района и направлены на совершенствование и развитие их ресурсного обеспечения.

В настоящее время в школе обучаются 62 ученика. В этом году будут зачислены еще 8 ребят. Коллектив преподавателей насчитывает 14 педагогов, из них четверо - имеют высшую квалификационную категорию.

Ранее крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU