В школе Починка отремонтируют крышу
В Прудковской школе отремонтируют крышу. Средства на восстановление кровли обещал выделить губернатор Алексей Островский, посетивший накануне учреждение.
Отметим, что вторая попытка привести в порядок крышу здания, которое ни разу не ремонтировалось с 1953 года.
Годом ранее компания, выигравшая аукцион, отказалась проводить работы и средства были перераспределены между образовательными организациями района и направлены на совершенствование и развитие их ресурсного обеспечения.
В настоящее время в школе обучаются 62 ученика. В этом году будут зачислены еще 8 ребят. Коллектив преподавателей насчитывает 14 педагогов, из них четверо - имеют высшую квалификационную категорию.
Ранее крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района.
ИСТОЧНИК KP.RU