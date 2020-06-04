2020-06-04T08:32:28+03:00
Общество

В школе Починка отремонтируют крышу

Это будет вторая попытка привести в порядок кровлю здания, которое ни разу не ремонтировалось с 1953 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В школе Починка отремонтируют крышу. Фото: администрация Смоленской области.В школе Починка отремонтируют крышу. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Прудковской школе отремонтируют крышу. Средства на восстановление кровли обещал выделить губернатор Алексей Островский, посетивший накануне учреждение.

Отметим, что вторая попытка привести в порядок крышу здания, которое ни разу не ремонтировалось с 1953 года.

Годом ранее компания, выигравшая аукцион, отказалась проводить работы и средства были перераспределены между образовательными организациями района и направлены на совершенствование и развитие их ресурсного обеспечения.

В настоящее время в школе обучаются 62 ученика. В этом году будут зачислены еще 8 ребят. Коллектив преподавателей насчитывает 14 педагогов, из них четверо - имеют высшую квалификационную категорию.

Ранее крышу отремонтировали в двух школах Кардымовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок
Смоляне могут увидеть фильм к 75-летию Великой Победы
В Смоленске тепличной комбинат обвиняют в невыплате зарплаты
2678 случая заражения обнаружили в Смоленской области
Смоленские медики могут получить льготную ипотеку
В Смоленске начались поиски молодого парня
В Смоленске в мае родилось две двойни
Смолян обяжут носить маски и перчатки в транспорте
В школе Починка отремонтируют крышу
На улице Твардовского в Смоленске ограничат движение транспорта
Прокуратура проверит Рославльскую ЦРБ
Зарплаты в период пандемии
Смоленскую полицию призвали усилить контроль за владельцами бизнеса
В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса
В Смоленске ограничат движение по Крестовоздвиженскому путепроводу
Пенсионер погиб при пожаре под Рославлем
127 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области
В Смоленске показали новый дизайн-проект благоустройства двора
Смоляне пожаловались на переполненный транспорт в период самоизоляции
Стали известны итоги предварительного голосования в Смоленске
Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области
В Смоленске обсудили поэтапный выход из самоизоляции