В Смоленске тепличной комбинат обвиняют в невыплате зарплаты
Руководство кооператива задолжало сотрудникам не менее 1,2 миллиона рублей
В Смоленске тепличной комбинат обвиняют в невыплате зарплаты. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске руководство тепличного комбината обвиняют в невыплате зарплаты. По версии следствия, сельскохозяйственный кооператив задолжал сотрудникам не менее 1,2 миллиона рублей. Зарплата не платилась 7 месяцев – с октября прошлого года.
Следователи продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU