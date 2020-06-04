4 Июнь 2020 2020-06-04T11:28:36+03:00

В Смоленске тепличной комбинат обвиняют в невыплате зарплаты. Фото: pixabay.com.

Руководство кооператива задолжало сотрудникам не менее 1,2 миллиона рублей

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В Смоленске руководство тепличного комбината обвиняют в невыплате зарплаты. По версии следствия, сельскохозяйственный кооператив задолжал сотрудникам не менее 1,2 миллиона рублей. Зарплата не платилась 7 месяцев – с октября прошлого года.

Следователи продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU