2020-06-04T13:05:10+03:00
Происшествия

В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок

5-летний пассажир иномарки доставлен в районную больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла в Сафоновском районе около 15.50 3 июня.

33-летний водитель «Хендэ Елантра» не уступил на перекрестке «БМВ» и та врезалась в них с пассажирской стороны. В результате виновник аварии и его маленьких пассажир доставлены в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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