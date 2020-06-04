4 Июнь 2020 2020-06-04T13:05:10+03:00

В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

В ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. Авария произошла в Сафоновском районе около 15.50 3 июня.

33-летний водитель «Хендэ Елантра» не уступил на перекрестке «БМВ» и та врезалась в них с пассажирской стороны. В результате виновник аварии и его маленьких пассажир доставлены в больницу.

Читай также:

В Смоленске тепличной комбинат обвиняют в невыплате зарплаты. Руководство кооператива задолжало сотрудникам не менее 1,2 миллиона рублей (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU