В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка
Парень переходил дорогу перед иномаркой
В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка. Фото: pixabay.com.
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В Дорогобуже иномарка сбила 17-летнего подростка. ДТП произошло вечером, около 21.00, 7 июня в районе дома №6 на улице Чистякова.
В отделе пропаганды областного УГИБДД, сообщили, что ехавший за рулем «Шкоды» 29-летний водитель, не пропустил подростка.
- Парень получил телесные повреждения, - прокомментировали в полиции.
Ранее в ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок. 5-летний пассажир иномарки доставлен в районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU