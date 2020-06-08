2020-06-08T17:05:19+03:00
Происшествия

В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка

Парень переходил дорогу перед иномаркой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка. Фото: pixabay.com.В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка. Фото: pixabay.com.
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В Дорогобуже иномарка сбила 17-летнего подростка. ДТП произошло вечером, около 21.00, 7 июня в районе дома №6 на улице Чистякова.

В отделе пропаганды областного УГИБДД, сообщили, что ехавший за рулем «Шкоды» 29-летний водитель, не пропустил подростка.

- Парень получил телесные повреждения, - прокомментировали в полиции.

Ранее в ДТП на трассе под Смоленском пострадал ребенок. 5-летний пассажир иномарки доставлен в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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