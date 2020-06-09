9 Июнь 2020 2020-06-09T12:45:47+03:00

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В Гагарине электромонтер погиб от удара током. Региональный СКР возбудил уголовное дело.

ЧП произошло 7 июня в поселке Серго-Ивановское Гагаринского района. 50-летний электромонтер во время монтажа опоры ЛЭП получил удар тока и умер не приходя в сознание.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда.

Ранее в Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU