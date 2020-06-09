2020-06-09T12:45:47+03:00
Происшествия

В Гагарине электромонтер погиб от удара током

50-летний рабочий монтировал опору ЛЭП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Сотрудник Смоленскэнерго погиб от удара током. Фото: pixabay.com.Сотрудник Смоленскэнерго погиб от удара током. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Гагарине электромонтер погиб от удара током. Региональный СКР возбудил уголовное дело.

ЧП произошло 7 июня в поселке Серго-Ивановское Гагаринского района. 50-летний электромонтер во время монтажа опоры ЛЭП получил удар тока и умер не приходя в сознание.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают круг лиц, допустивших нарушение требований охраны труда.

Ранее в Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске открыли купальный сезон
В Гагарине электромонтер погиб от удара током
В Смоленске задержали женщину с запрещенным средством для похудения
За сутки коронавирус выявлен еще у 143 смолян
В Смоленске раскрыли кражу 200 кг железнодорожных деталей
В Смоленске появился телефон «горячей линии» по детскому отдыху
В Смоленске снесут два незаконных ларька
В Смоленске благоустроят двор по улице Седова
В Смоленске отремонтированный сквер украсили новыми цветниками
В Дорогобуже на переходе сбили 17-летнего подростка
Карту распространения коронавируса представили в Смоленске
В Смоленске предприниматель пытался обмануть налоговую на 800 тысяч
В школе Велижа завершили капитальный ремонт системы отопления
В Смоленске три улицы назовут в честь Героев Советского Союза
В Смоленске глава «Днепра» задержал сотрудникам зарплату
Еще один человек погиб от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске отремонтируют 4 улицы
Под Смоленском работникам фирмы задолжали более полумиллиона рублей
В центре Смоленска сгорела дорогая иномарка
В Смоленске появится памятник Михаила Кутузова
Ребенка увезла «скорая» с детской площадки в Смоленске