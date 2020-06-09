9 Июнь 2020 2020-06-09T17:00:49+03:00

В Смоленске на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы. Фото: ВКонтакте.

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В Смоленске на мосту на улице Дзержинского поднялись трамвайные рельсы, сообщает паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте. Температурный выброс пути произошел из-за установившейся жаркой погоды.

Автомобилисты отмечают, что рельсы вздыбились на улице уже во второй раз. В соцсетях отмечают, что это происходит из-за нарушения технологии укладки путей.

Ранее стало известно, что в Смоленске ограничат движения транспорта около ТРЦ «Галактика». Автомобилистам придется искать пути объезда с 10 по 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU