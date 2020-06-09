9 Июнь 2020 2020-06-09T15:08:25+03:00

В Смоленске ограничат движения транспорта около ТРЦ «Галактика». Фото: Фото: pixabay.com.

Автомобилистам придется искать пути объезда с 10 по 12 июня

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В Смоленске ограничат движения транспорта около ТРЦ «Галактика», сообщает городская администрация. Автомобилистов просят воздержаться от проезда по улице с 10 по 12 июня.

Ранее в столице региона ограничили движение по Крестовоздвиженскому путепроводу и закрыли часть Твардовского.

ИСТОЧНИК KP.RU