Под Смоленском в реке утонул ребенок

10 Июнь 2020 2020-06-10T06:25:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сычевке Смоленской области утонула 9-летняя девочка. Ребенок купалась в реке Вазуза на территории города. Трагедия произошла 9 июня.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в СКР, настоятельно обратив внимание, что во время каникул детям нужен больший контроль со стороны родителей.

Ранее власти Смоленска напомнили, что купание в водоемах во время ограничений из-за пандемии коронавируса запрещено. Тем не менее, смоляне пренебрегли рекомендациями и отправились отдыхать к воде.

ИСТОЧНИК KP.RU