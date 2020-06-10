Под Смоленском в реке утонул ребенок
В Сычевке Смоленской области утонула 9-летняя девочка. Ребенок купалась в реке Вазуза на территории города. Трагедия произошла 9 июня.
Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в СКР, настоятельно обратив внимание, что во время каникул детям нужен больший контроль со стороны родителей.
Ранее власти Смоленска напомнили, что купание в водоемах во время ограничений из-за пандемии коронавируса запрещено. Тем не менее, смоляне пренебрегли рекомендациями и отправились отдыхать к воде.
ИСТОЧНИК KP.RU