2020-06-10T06:25:04+03:00
Происшествия

Под Смоленском в реке утонул ребенок

СКР просил родителей следить за своими детьми
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Под Смоленском в реке утонул ребенок. Фото: pixabay.com.Под Смоленском в реке утонул ребенок. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Сычевке Смоленской области утонула 9-летняя девочка. Ребенок купалась в реке Вазуза на территории города. Трагедия произошла 9 июня.

Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в СКР, настоятельно обратив внимание, что во время каникул детям нужен больший контроль со стороны родителей.

Ранее власти Смоленска напомнили, что купание в водоемах во время ограничений из-за пандемии коронавируса запрещено. Тем не менее, смоляне пренебрегли рекомендациями и отправились отдыхать к воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24