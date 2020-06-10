2020-06-10T06:41:23+03:00
Общество

Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны

Школьники забираются в чашу, переворачивают краны и скидывают мусор
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны. Фото: паблик "#DSN | Подслушано Десногорск" ВКонтакте.Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны. Фото: паблик "#DSN | Подслушано Десногорск" ВКонтакте.
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Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны, сообщает городская администрация. Школьники забираются в чашу, переворачивают краны и скидывают мусор. Одна из таких проделок попала на фото.

Местные жители просят родителей присматривать за детьми, ведь можно упасть на краны и получить смертельную травму.

- Сам мальчику скорую вызывал, правда это было давно, - написал один из местных жителей в городском паблике ВКонтакте.

Ранее в Сычевке у реке Вазуза утонула 9-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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