10 Июнь 2020 2020-06-10T06:41:23+03:00

Школьники забираются в чашу, переворачивают краны и скидывают мусор

Изменить размер текста: A A

Жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны, сообщает городская администрация. Школьники забираются в чашу, переворачивают краны и скидывают мусор. Одна из таких проделок попала на фото.

Местные жители просят родителей присматривать за детьми, ведь можно упасть на краны и получить смертельную травму.

- Сам мальчику скорую вызывал, правда это было давно, - написал один из местных жителей в городском паблике ВКонтакте.

Ранее в Сычевке у реке Вазуза утонула 9-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU