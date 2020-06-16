16 Июнь 2020 2020-06-16T08:36:47+03:00

В Смоленске автоледи стала фигурантом уголовного дела из-за ДТП. Фото: из архива издания.

До двух лет тюрьмы грозит женщине за то, что пассажир ее машины получила тяжкий вред здоровью

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В Смоленске автоледи стала фигурантом уголовного дела из-за ДТП, в котором серьезно пострадала пассажир машины, сообщает пресс-служба УМВД по региону. 59-летняя женщина получила тяжкий вред здоровью.

Авария произошла 14 июня в районе деревни Подвязье Духовщинского района. Автоледи, управляя Hyundai Elantra, не удержала руль и съехала в кювет.

Ранее в Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом. Молодой человек пытался проскочить переезд перед приближающимся грузовым составом.

ИСТОЧНИК KP.RU