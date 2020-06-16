2020-06-16T08:48:59+03:00
Происшествия

В Смоленске таксист ударил пассажира

Мужчины поругались из-за того, что водитель не доехал до указанного адреса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске таксист ударил пассажира. Фото: pixabay.com.В Смоленске таксист ударил пассажира. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске таксист ударил пассажира домкратом, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Мужчины поругались из-за того, что водитель не доехал до указанного адреса.

Во время спора таксист распылил газовый баллончик в сторону пассажира, а после того, как тот вышел из машины и взял в руки камень, ударил железкой по руке, отмечают в полиции.

В отделе задержанный признался, что оборонялся.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное нанесение вреда средней тяжести таксисту грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее под Смоленском пассажир напал на таксиста и похитил деньги. Мужчина угрожал водителю пистолетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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