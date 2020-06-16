В Смоленске таксист ударил пассажира
В Смоленске таксист ударил пассажира домкратом, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Мужчины поругались из-за того, что водитель не доехал до указанного адреса.
Во время спора таксист распылил газовый баллончик в сторону пассажира, а после того, как тот вышел из машины и взял в руки камень, ударил железкой по руке, отмечают в полиции.
В отделе задержанный признался, что оборонялся.
Возбуждено уголовное дело. За умышленное нанесение вреда средней тяжести таксисту грозит до трех лет тюрьмы.
Ранее под Смоленском пассажир напал на таксиста и похитил деньги. Мужчина угрожал водителю пистолетом.
ИСТОЧНИК KP.RU