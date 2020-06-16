16 Июнь 2020 2020-06-16T09:21:44+03:00

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Смоленский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать хорошее мороженое. Для этого покупателям нужно обращать внимание на состав, цвет, форму и плотность сладости.

- При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие, - отмечают специалисты. - Качественное мороженое должно быть равномерно окрашено, а вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться.

Роспотребнадзор рассказал, как смолянам выбрать хорошее мороженое. Фото: 67.rospotrebnadzor.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU