16 Июнь 2020 2020-06-16T17:00:44+03:00

Смоленские парки начали обрабатывать от клещей. Фото: администрация г. Смоленска.

Зеленые зоны поливают средствами для уничтожения и профилактики появления клещей

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Смоленские парки начали обрабатывать от клещей, сообщает городская администрация. Первым от паразитов будет обработано Блонье – с 06.00 до 12.00 17 июня, затем Реадовка – с 08.00 до 14.00.

Сотрудники администрации обращают внимание, что зеленые зоны польют средствами для уничтожения и профилактики появления клещей. Смолян просят воздержаться от посещения парков в эти часы, также не рекомендуется выгуливать животных.

- Места, где пройдет обработка, будут огорожены сигнальными лентами, - сообщили в администрации.

Ранее «КП» писала о росте числа укушенных паразитами смолян. В некоторых случаях клещи были переносчиками опасных болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU