2020-06-17T07:26:50+03:00
Происшествия

В Смоленске сбили 6-летнего ребенка

Мальчик внезапно выскочил на дорогу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске сбили 6-летнего ребенка. Фото: из архива издания.В Смоленске сбили 6-летнего ребенка. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске на улице 12 лет Октября сбили 6-летнего ребенка. Мальчик выскочил на проезжую часть перед иномаркой. К счастью, 35-летнему водителю «Шкоды» удалось быстро затормозить.

ДТП произошло вечером 16 июня.

Прибывшие медики осмотрели ребенка. Выяснилось, что он повредил ногу. Однако травма оказалась не такой серьезной, чтобы его госпитализировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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