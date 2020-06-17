17 Июнь 2020 2020-06-17T07:26:50+03:00

В Смоленске сбили 6-летнего ребенка. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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В Смоленске на улице 12 лет Октября сбили 6-летнего ребенка. Мальчик выскочил на проезжую часть перед иномаркой. К счастью, 35-летнему водителю «Шкоды» удалось быстро затормозить.

ДТП произошло вечером 16 июня.

Прибывшие медики осмотрели ребенка. Выяснилось, что он повредил ногу. Однако травма оказалась не такой серьезной, чтобы его госпитализировать.

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ИСТОЧНИК KP.RU