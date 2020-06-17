2020-06-17T09:46:33+03:00
Общество

В Смоленске бизнес поддержат кредитами под 0%

Средства можно будет потратить на компенсацию издержек – налогов, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске предприниматели могут получить кредит под 0%. Фото: pixabay.com.В Смоленске предприниматели могут получить кредит под 0%. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске предприниматели могут получить кредит под 0%. Губернатор Алексей Островский поручил своему заму Алексею Стрельцову совместно с Фондом поддержки предпринимательства проработать этот вопрос в кратчайшие сроки. По словам главы региона, бизнес сможет потратить эти деньги на компенсацию издержек – налогов, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды.

Кроме того, в ближайшее время областной Фонд получит дополнительное федеральное финансирование в размере 184 млн рублей из федерального бюджета. Решение о выделении средств приняло Минэкономразвития.

Ранее в Смоленске предприниматели стали уходить на кредитные каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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