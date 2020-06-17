В Смоленске бизнес поддержат кредитами под 0%
В Смоленске предприниматели могут получить кредит под 0%. Губернатор Алексей Островский поручил своему заму Алексею Стрельцову совместно с Фондом поддержки предпринимательства проработать этот вопрос в кратчайшие сроки. По словам главы региона, бизнес сможет потратить эти деньги на компенсацию издержек – налогов, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды.
Кроме того, в ближайшее время областной Фонд получит дополнительное федеральное финансирование в размере 184 млн рублей из федерального бюджета. Решение о выделении средств приняло Минэкономразвития.
Ранее в Смоленске предприниматели стали уходить на кредитные каникулы.
ИСТОЧНИК KP.RU